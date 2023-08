Quanti soldi può guadagnare il nuovo CT dell’Italia? Il possibile stipendio di Spalletti e le vecchie cifre di Mancini

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Siamo esattamente a 23 giorni da Macedonia del Nord-Italia, terzo appuntamento per gli Azzurri nel Girone di qualificazione ai Campionati Europei di Germania 2024. Non è dato a sapersi quanto si concluderà il match di Skopje ma, al momento, sono numerose le domande sulla nostra Nazionale che non vedono soluzione. In primis la più importante: chi si siederà sulla panchina? Al momento l’ex tecnico del Napoli, Luciano, rimane in pole position per subentrare al dimissionario ferragostano Roberto, ma la clausola di quasi 3 milioni a favore del club partenopeo sta rallentando, se non bloccando, l’approdo del tecnico di Certaldo in azzurro. L’accordo tra la FIGC e l’allenatore campione d’Italia in carica c’è già ed è arrivata anche la stretta di mano ma, se il club capeggiato da Aurelio De Laurentiis non farà un ...