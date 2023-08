Quando tutto diventa “strategico”. Che cosa c'è dietro alla prevalenza dell'aggettivo nelle parole di Meloni & co.

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un tempo erasovrano, oggi è. Nello spassoso vocabolario preso in prestito allegramente dmaggioranza di centrodestra c’è una parola che negli ultimi mesi ha fatto capoli... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Resto impegnato a garantire che il popolo delle Hawaii abbiaciò di cui ha bisogno per ... addirittura indifferente a questi fuochi: il presidente non ha parlato pubblicamenteil bilancio .... Sempre. Andare al cinema. Andare al ristorante. Andare in vacanza.Woody Allen diceva che la masturbazione è fare sesso con qualcuno che stimi veramente, stava dicendo questo: quale ..."Passoil giorno su Instagram - prosegue Benedetta - . Guardo le storie di amici e persone, famosi e non, che seguo, tra cui anche siti di informazione.vedo una storia, una notizia che ...

Quando tutto diventa “strategico”. Che cosa c'è dietro alla ... Il Foglio

Ci vuole strategia per coprire le fesserie sovraniste del passato: più l’imbarazzo è forte e più lo "strategico" fa capolino nel racconto della premier. E così si è dovuto aggiornare il vocabolario de ...Consulta l'oroscopo Gemelli a cura di Paolo Fox di oggi, 17 agosto: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...