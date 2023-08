Quando si gioca Bologna-Milan? Programma preciso | orario esatto | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sarà la sfida traa chiudere la prima giornata di Serie A. Emiliani e rossoneri si sfideranno lunedì 21 agosto alle 20.45 in un match che sarà visibile su DAZN. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I rossoblù ripartono da Thiago Motta per sognare una qualificazione europea, mentre in casac’è attesa per vedere la squadra approntata dopo l’allontanamento dai quadri dirigenziali di Paolo Maldini. Di seguito il calendario e ildi, valida per la prima giornata di Serie A, che si giocherà lunedì 21 agosto alle 20.45. La partita sarà trasmessa da DAZN. CALENDARIOLunedì 21 agosto Ore 20.45 ...