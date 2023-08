FIRENZE - La Fiorentina adesso conosce il nome dell'avversario che sfiderà il 24 agosto all'andata e il 31 agosto al ritorno nell'ultimo turno diprima del gironi diLeague : si tratta del Rapid Vienna , che ha battuto in trasferta il Debreceni per 5 - 0 (tra i marcatori Burgstaller e Grull ) dopo lo 0 - 0 dell'andata. ...I pronostici di giovedì 17 agosto: altra abbuffata di partite in Europa League e inLeague. In palio un posto negli spareggi. Entrano nel vivo lealle prossime coppe europee. È in arrivo un'altra abbuffata di partite, tra Europa League eLeague. ...... la UEFA presenta un ricco programma con il ritorno delle semifinali per lealla prossima Europa eLeague . Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici per oggi e ...

Qualificazioni Conference League, manita del Rapid Vienna: affronterà la Fiorentina Corriere dello Sport

L'undici di Italiano sfiderà la squadra austriaca nell'ultimo turno prima dei gironi: vanno avanti anche Fenerbahce, Besiktas, Twente, Az e Dinamo Kiev ...Tra le big spicca il successo del Fenerbahce che ha battutto 3-1 il Maribor. Bene anche il Bodo che ha vinto per 3-0 in casa. Il Club Brugge ha segnato cinque gol, ok anche il Twente che ne fa due al ...