Putin non ha rivali e vincerà le elezioni Lukashenko gela l' Ucraina

(Di giovedì 17 agosto 2023) Alle prossimepresidenziali, che in Russia dovrebbero tenersi a marzo 2024, Vladimir"non avrà". Ne è certo il presidente della Bielorussia Alexander, intervistato oggi dalla giornalistaDiana Panchenko. "Nessuno può sfidareora", sostiene, le cui dichiarazioni sono state riprese dalle agenzie di stampa russe. Il leader di Mosca può candidarsi per il terzo mandato consecutivo al Cremlino ma, con il conflitto in corso, secondo il presidente bielorusso questa non sarebbe adesso una preoccupazione diin quanto "ci sono molti altri problemi che devono essere affrontati". Nel frattempo gli Stati Uniti hanno decretato sanzioni contro quattro agenti russi accusati di essere coinvolti ...

Secondo il leader di Minsk "ci sono rivali perin Russia ora" e perciò potrebbe essere nuovamente eletto come presidente. Le presidenziali 2024 dovrebbero tenersi a marzo e, dopo la ......Telefonata- Raisi su sviluppo della cooperazione 15:52 Kiev, allerta aerea in tutto il Paese 06:35 Ucraina: "Da guerra danni all'ambiente per 52 miliardi euro" 06:28 Kiev: "I nostri piloti...Il ritorno degli Azov è una buona notizia in una fase in cui gli ucrainipossono esultare: alcune crepe si intravedono nel fronte occidentale, con Nato e Stati Uniti costrette a smentire la ...

Lukashenko: "Aiutiamo Mosca ma non entriamo in guerra. Guerra evitabile, si può fermare anche ora" - Germania fornisce 2 nuovi sistemi di difesa antiaereo Iris-T - Germania fornisce 2 nuovi sistemi di difesa antiaereo Iris-T RaiNews

Alle prossime elezioni presidenziali , che in Russia dovrebbero tenersi a marzo 2024, Vladimir Putin "non avrà ...Nicolas Sarkozy rivendica il suo operato nei confronti della Russia ma avvisa che non bisogna chiudere la porta a Mosca. L'intervista a "Le Figaro" scatena le polemiche ...