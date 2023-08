PUMA e AC Milan lanciano la nuova terza maglia 2023-2024 | FOTO

Commenta per primo AChanno presentato oggi la nuova terza maglia per la stagione 2023/24. Una maglia che si stacca completamente dal concept delle prime due divise stagionali e vuole rappresentare sia un ...La divisa sarà firmata dae rappresenterà una novità rispetto ai classici colori sociali della ... Ecco le prime foto trapelate e il video pubblicato dallo stesso. vai alla gallery... consempre alleanza leader. È interessante notare come all'interno della classifica delle Best Paid Partnership non manchino mai post di collaborazione tra club e società di videogiochi.

AC Milan e Puma celebrano la cultura e l'inclusività con il nuovo third kit 2023/2024 Milan News

AC Milan e PUMA sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. Il design bespoke rappresenta una celebrazione innovativa dell'inclusività , con l'obiettivo di ...AC Milan e PUMA sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. Il design bespoke rappresenta una celebrazione innovativa dell'inclusività , con l'obiettivo di ...