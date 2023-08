Pugno duro. Ecco chi è il nuovo inviato filippino a Pechino

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 agosto 2023) La notizia arriva su Facebook: in un post pubblicato in data mercoledì 16 agosto, l’Ufficio Comunicazioni della Presidenza Filippina annuncia la nomina delspeciale del Presidente presso la Repubblica Popolare Cinese per le questioni speciali. Nessun ulteriore dettaglio viene fornito nel post, ad eccezione del nome del personaggio prescelto. Che non richiede ulteriori spiegazioni. Classe 1948, già rappresentante per le Filippine presso le Nazioni Unite e segretario degli affari esteri sotto la presidenza di Rodrigo Duterte, attualmente ambasciatore presso il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, Teodoro “Teddy Boy” Locsin è un personaggio noto sia dentro che fuori le Filippine. Principalmente per i suoi pochi peli sulla lingua, viste le sue dichiarazioni colorite e gli argomenti sensibili toccati (poco delicatamente) nei suoi discorsi, ...