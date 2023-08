PRONOSTICI FROSINONE – NAPOLI | NEOPROMOSSA CONTRO CAMPIONI D’ITALIA

(Di giovedì 17 agosto 2023) La festa è finita? Assolutamente no! I partenopei sono pronti a godersi la loro prima sfida dain carica: in questo nuovo inizio ci sarà ilneopromosso a cercare di dar fastidio agli azzurri. Ci sarà certamente tanto entusiasmo e voglia di godersi lo spettacolo: ilvorrà ripartire col piede giusto per puntare senza indugi allo scudetto numero 4 della propria storia, mentre i ciociari vorranno ben figurari davanti ai propri tifosi, in un esordio in Serie A che mancava da qualche anno. Fabio Grosso e i suoi faranno di tutti per non sfigurare, ma di sicuro hanno beccato forse l’avversario peggiore per questa prima di campionato. Ilha perso Luciano Spalletti, è vero, ma ora c’è un Rudi Garcia che vorrà fare il possibile per riconfermare il...

Frosinone - Napoli: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

I Campioni d'Italia iniziano il campionato contro i ciociari neopromossi. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.Le quote sopraindicate sono state inserite nel momento della stesura di questo articolo e possono variare nel tempo. Pronostico Frosinone – Napoli: quote e consigli sul match di andata della 1ª ...