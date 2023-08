Programmi TV di stasera | giovedì 17 agosto 2023 Su Rai3 arriva la Tosca di Puccini

(Di giovedì 17 agosto 2023)di Giacomo(foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Studio Battaglia Replica Fiction. 1×03: Tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. 1×04: Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota Onorevole che vuole divorziare dal marito Senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio. Rai2, ore 21.20: Squadra Speciale Cobra 11 Serie Tv. ...

Guida tv stasera 16 agosto 2023: prima e seconda serata 21.25 HELLO AGAIN: UN GIORNO PER SEMPRE Regia Maggie Peren con Jonas Albrecht, Vilmar Bieri, Marion ...