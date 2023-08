Prodotti Igp e gluten free | il gelato secondo Mandorlacchio | dove il gusto top è nato per errore

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 agosto 2023) Bergamo. “La felicità in formato cono-coppetta”: è questo lo slogan che accompagna il lavoro della gelateria, all’angolo tra viale Giulio Cesare (al civico 14G) e via del Lazzaretto a Bergamo. E di felicità, quando ha aperto i battenti, ce n’era davvero un disperato bisogno. Sara Bosatelli, 36enne di Albano Sant’Alessandro, era convinta a tal punto che fosse arrivato il momento giusto per aprire un’attività tutta sua che non si è lasciata abbattere da una coincidenza temporale alquanto beffarda: l’apertura della sua partita Iva risale al 9 marzo 2020, nel bel mezzo dei giorni più tragici del Covid; l’inaugurazione tre mesi e mezzo dopo. Diplomata ragioniera programmatrice, con il mondo delè entrata in contatto per caso nel 2007, iniziando a lavorare in una gelateria: un amore a prima vista, che la spinge a “rubare” qualche ...