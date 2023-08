“Processano le opinioni” Su gay e migranti il generale non arretra

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo il polverone, le spiegazioni. Ildi Divisione Roberto Vannacci, dopo le notizie esplose sul suo libro recentemente pubblicato e già sulla cima delle vendite di Amazon, rompe il silenzio e parla di “frasi estratte dal contesto” per costruire “storie che dal libro non emergono”. Insomma: una “decontestualizzazione” che avrebbe portato al “processo delle”. Il caso si fa strada quando Repubblica pubblica un articolo-recensione sul “Mondo al contrario” a firma del, già comandante della Folgore, operativo in diversi scenari di guerra e ora alla guida dell’Istituto geografico militare. I titoli dei giornali sono tutti per lui: dalla frase sul sentirsi erede di Giulio Cesare alle invettive contro la dittatura delle minoranze e quel modo di fare politicamente corretto che sembra leggere la realtà all’opposto, ...