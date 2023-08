Probabili formazioni Roma-Salernitana | prima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ledi, match delladiin programma alle 18:30 di domenica 20 agosto. All’Olimpico debutta unain emergenza: Pellegrini e Dybala sono squalificati e anche Mourinho è costretto a non accompagnare i suoi in panchina. Di fronte unache ha ambizione e coraggio con Paulo Sousa in panchina. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi permetterà di seguire aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e parole dei protagonisti.– Emergenza nell’11 titolare senza Dybala e Pellegrini. Spazio ad Aouar ed El Shaarawy. Aspettando l’attaccante, Belotti è titolare. Con ...