Anche se una speranza potrebbe arrivare dal "trimestre anti inflazione" con il piano del Governo per calmierare i. Tra poco poi riapriranno le scuole, e già si preannuncia un aumento sulla ...assicurazioni. Idelle assicurazioni connesse alle abitazioni salgono del +9,1% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno analizza Aiped Un andamento in fortissimo ...Per le imprese e le famiglie è l'ennesima, le associazioni dei benzinai assieme a quelle ... Modenacarburante caro benzina

Prezzi, stangata di settembre: 1.600 euro in più a famiglia se c'è il mutuo e se i tassi saliranno ancora ilmessaggero.it

Rincari, dopo la stangata estiva, con i prezzi di aerei, hotel, stabilimenti balneari e benzina alle stelle, al ritorno dalle vacanze estive gli italiani si ritroveranno ad ...Tanti gli italiani in ferie che decidono di mettersi in strada per raggiungere le mete delle loro vacanze. A fare i conti con loro però i nuovi rincari dei carburanti. Il Ministero ...