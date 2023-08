Prezzi carburante | Mimit | “Falso che siano fuori controllo”

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – “In riferimento alle recenti dichiarazioni relative aidei carburanti alla pompa, si precisa che il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, è inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania”. È quanto si legge in una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy, nel quale si precisa che “il prezzo alla pompa è, oggi rispetto alla giornata di ieri, sostanzialmente stabile e maggiore di 0,02-0,04 euro rispetto alla rilevazione di domenica. Si nota quindi un rallentamento del trend degli aumenti, dovuti alla crescita delle quotazioni internazionali, che si erano osservati nell’ultimo mese, a dimostrazione di come sia stata efficace in questi mesi l’azione del monitoraggio dele, a partire dal mese di agosto, lo strumento dell’esposizione del prezzo medio regionale che ...

La Guardia di Finanza, nei primi quindici giorni di agosto, ha intensificato i controlli in materia di trasparenza deidel. 1230 gli interventi effettuati su tutto il territorio nazionale, 85 presso distributori operanti sulle autostrade e 1145 sulla rete stradale, riscontrando irregolarità in 325 ...

Benzina in aumento, per il governo la colpa è delle accise, ma non si accenna al taglio. Nel frattempo, si intensificano i controlli, ma il confronto con l'Europa non è tra i migliori.Fabio Bertagnini, presidente regionale della Faib Confesercenti: “Non facciamo noi gli importi. Il governo aveva promesso di tagliare le accise, adesso ...