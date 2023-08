commenta Tragedia in montagna in Friuli, dove due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, sono morti dopo essere caduti in parete mentre salivano in, in un'attività ufficiale di addestramento. Erano impegnati lungo una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, sul monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia, quando sono precipitati. ...sulle Alpi svizzere: un morto e una ferita grave Unadi tre alpinisti è precipitata sulle Alpi svizzere. Il bilancio è di un cittadino elvetico di 47 anni morto, una donna ...sulle Alpi svizzere: un morto e una ferita grave Unadi tre alpinisti è precipitata sulle Alpi svizzere. Il bilancio è di un cittadino elvetico di 47 anni morto, una donna ...

Precipitano in cordata, morti due finanzieri AGI - Agenzia Italia

Tragedia in montagna in Friuli, dove due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, sono morti dopo essere caduti in parete mentre salivano in cordata, in un'attività ufficiale di addestramento. Erano ...Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, finanzieri a Tarvisio, sono caduti in parete mercoledì 16 agosto mentre salivano in cordata nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, sul Monte Mangart, al co ...