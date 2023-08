“Povera bambina…” Diletta Leotta | bufera-choc dopo la nascita della figlia Aria

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Doveva essere solamente un periodo di gioia per, malaha dovuto fare i conti anche con diversi attacchi inattesi. Si attendeva unicamente gli auguri e i complimenti per essere diventata mamma per la prima volta, e ce ne sono stati moltissimi, ma purtroppo c’è stato anche dell’altro. E ora bisognerà vedere se lei avrà la forza di reagire oppure se ignorerà questi commenti e andrà avanti per la sua strada.ha festeggiato la, avvenuta nello stesso giorno del suo compleanno, ovvero il 16 agosto. Lei ha postato diverse foto in compagnianeonata e del compagno ...