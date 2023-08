"Poi tolgo il tappo e commento...". Selvaggia Lucarelli e l'avvertimento su Ballando

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dalla Colombia, dove si trova in vacanza,ha fatto una dichiarazione di fuoco sulle voci, che circolano da tempo su un suo possibile addio acon le stelle

... "Io comunque a settembreil tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi ... persone che si dicono amiche e." Alcune indiscrezioni avevano addirittura messo Selvaggia ...... spiegando meglio: "A volte il berretto mi tiene così caldo che lotra una scena e l'altra. È ... È folle, ma, quando c'è lo stop, torniamo tutti d'accordo. Facciamo delle battute e la tensione ......delle opposizioni sui 9 euro è ancora concertabile con il governo Meloni non ha detto "la ...tocca al governo presentare il suo piano su detassazione della produttività, incentivi ai rinnovi ...

Ballando, Selvaggia Lucarelli promette di rompere il silenzio: “Tolgo il tappo” Libero Magazine

Settembre sarà un mese cruciale per la definizione del cast e della giuria di Ballando con le stelle. Pochi giorni fa Milly Carlucci ha svelato che i nomi dei protagonisti in pista saranno rivelati do ...