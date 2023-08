Pogba e i giovani | come sarà il 3 - 5 - 2 di Allegri

Si avvicina la conclusione del calciomercato (nonostante alcuni affari in sospeso): ecco il nuovo volto della Juve di Max ...Per il resto, come l'anno scorso ancora non si è visto. Juve, Weah finora la nota più ... da Chiesa che appare in buone condizioni e dai, Yildiz soprattutto. È chiaro che è una Juventus ...e' un ex giocatpre da 2 anni e McKennie e' impresentabile" oppure: "Una squadra del genere ... "Hanno giocato veramente bene sempre ad un tocco , non portano palla e isono indiavolati. ...

Pogba, selfie e sponsor Juve in Usa ma in Italia non basta: ora il campo Tuttosport

Nell’ultimo test prima di prendere il via in campionato, la Juventus si è esibita nell’amichevole contro l’Alessandria, dove Massimiliano Allegri ha potuto compiere gli ultimi esperimenti e rodare i m ...Nell'undici titolare schierato da Massimiliano Allegri, infatti, si è rivisto anche Paul Pogba, al quale è stata data l'indicazione di agire alle spalle di Dusan Vlahovic in un 3-5-1-1 che ha visto la ...