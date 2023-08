Pnrr | Salvini pensa a rimodulazione risorse già allocate

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – Una possibiledellegiàper il 2023 con l’obiettivo di garantire i target del. Sarebbe questa la strategia del ministro delle Infrastrutture Matteo: 2,5 miliardi di euro destinati al Centro-Sud, che sarebbero stati dirottati alle regioni di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. La scelta in un’informativa del Mit il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Così a TRG il consigliere regionale Donatella Porzi ( Gruppo Misto ) dopo l'annuncio di una rimodulazione dei fondida parte del ministro, spostandoli dai progetti ancora indietro a ...Il ministro leghista Matteoha tolto 2,5 miliardi di euro per le infrastrutture del Sud e ... Proprio di recente, il Carroccio aveva spinto a ridurre all'osso le somme delgià destinate ...... Marco Simiani, venuto a conoscenza di una informativa del Ministro delle Infrastruttureche prevede una rimodulazione per 2,502 miliardi di euro di risorse già allocate di progettiper ...

Dalla Roma-Pescara alla Lamezia-Catanzaro: le ferrovie che Salvini “taglia” dal Pnrr per dirottare i fondi al… la Repubblica

«Non accettiamo lezioni. Matteo Salvini ha invertito la drammatica tendenza all’immobilismo che ha caratterizzato dieci anni di governi di sinistra. Con la Lega il Sud sarà… Leggi ...Amalia Bruni, capogruppo del Pd in consiglio regionale: "Che fine hanno fatto tutti i parlamentari della maggioranza che hanno firmato per ottenere i finanziamenti per la 106 Ora stanno in silenzio" ...