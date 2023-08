Pleasantville | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilin molte location sparse nell’area di Los Angeles, in particolare a Malibu. La città perfetta è stata costruita da zero nel Malibu Creek State Park, a Calabasas, nord-ovest di Los Angeles. Alcuni scene di interni sono stati girati a Long Beach, mentre altri set sono stati costruiti negli Studios della Warner Bros, a Burbank (compresa la stradavivono i Parker). Quasi tutte le location sono state costruite appositamente per il: alcune di esse sono molto più moderne di altre, ma l’aspetto generale diva essere quello di una cittadina degli anni Cinquanta. Il location manager di, Robert Karpman, all’epoca residente a Long Beach, ha svolto un ruolo importante ...