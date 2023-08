Più danni che benefici | il ministro Calderone smonta la sinistra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il premier Giorgia Meloni ha indicato un orizzonte di 60 giorni dall'incontro con le opposizioni sul salario minimo a Palazzo Chigi per arrivare a un intervento concreto sugli stipendi e in tempo utile per la manovra. Il dossier è stata affidato al Cnel. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Renato Brunetta si sarebbe detto disponibile a partire immediatamente. Intanto la campagna delle opposizioni si è concretizzata in una corsa alle firme di natura mediatica. Il tema è stato commentato da Marina Elvira. Ildel Lavoro, attraverso un'intervista concessa a Libero, ha elencato iche il provvedimento giallo-rosso comporterebbe. “Senza una visione si rischiano piùche”: queste le parole usate da Marina Elvira ...