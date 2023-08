“Più danni che benefici” Calderone smaschera le opposizioni sul salario minimo

Senza una visione complessiva si rischianoche benefici". Così il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in un'intervista a Libero. "E indispensabile suddividere il campo di ...'Indi 500 giorni di guerra sono stati registrati quasi 2.500 casi diall'ambiente, per un danno totale stimato in 52 miliardi di euro', afferma la vicepremier e ministro dell'Economia ...... e un reintegro non èun ipotesi, in quanto il contratto originario con la Asl aquilana è ... Respinta poi l'accusa di condotte cliniche che avrebbero comportatoai pazienti nel presidio ...

Il ministro Calderone: “Una paga base per legge causerebbe più danni che benefici” Agenzia Nova