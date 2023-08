Pil | Petrucci Fdi | ' governo ha rimesso in carreggiata Nazione | economia italiana in salute'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Mentre l'agenzia di rating Fitch abbassa le proiezioni economiche a medio termine per il Pil in relazione a numerose potenze mondiali, tra cui Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, nel caso dell'Italia le previsioni sono registrate in aumento, con una percentuale dello 0,7%. Un trend di crescita significativo, accertato mentre soffia il vento della recessione, che prova che quando unfavorisce gli investimenti i risultati arrivano sempre. A questo, poi, si aggiunge il costante aumento in termine di occupazione e contratti stabili, l'aumento delle entrate tributarie (nel periodo gennaio-giungo 2023 si è registrato un +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022), la bilancia commerciale degli scambi con l'estero che torna finalmente in positivo a +10.6 miliardi euro: al netto di chi si dedica invano a cercare di spostare ...