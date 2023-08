Piero Bucchi | “Ci aspetta un campionato duro ma sono fiducioso”

(Di giovedì 17 agosto 2023) La Dinamo Sassari ha tutte le carte in regola per tornare una delle grandissime in Lega Basket. Nella scorsa stagione si è arresa ai playoff solo davanti a Milano che alla fine ha vinto il torneo dopo aver battuto in finale la Virtus Bologna. Durante questo mercato i sassaresi sirinforzati e anche coachsi è detto soddisfatto dei nuovi arrivati. Il roster è ampio e soprattutto con esperienza navigata anche a livello europeo: una ricetta che potrebbe rivelarsi utile e su cui i biancoblu puntano parecchio.: “Ciun, subito sintonia sul mercato”– Crediti Foto: Dinamo Sassari FacebookCosì il coach della Dinamoè intervenuto ...

Pochi giorni e poi nel centro la Dinamo Sassari darà il via alla nuova stagione. In queste ore ha parlato il coach Piero Bucchi.L'allenatore della Dinamo Sassari Piero Bucchi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della compagine sarda. "Abbiamo scelto ragazzi con grande voglia ed energia, c’è stata subito sintonia co ...