Piccinerie ed egoismi | Renzi-Calenda | stavolta è rissa davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Matteoe Carlosono sempre più ai ferri corti. «Credo nella dignità della politica: il progetto di creare un polo riformista serio è più importante di ogni ambizione personale. E per uno come me la bussola è solo la visione politica del futuro, non lee glidei singoli» ha scritto il leader di Italia Viva nella sua newsletter, Enews, riferendosi alle polemiche delle ultime settimane con il numero uno di Azione,. I temi su cui i due si sono divisi, conche spesso ha votato insieme alla maggioranza, sono numerosi. A cominciare dal salario minimo, con Italia Viva che è stata la sola forza di minoranza a non aver aderito alla proposta unitaria presentata dalle opposizioni. Per quanto riguarda le polemiche con, ha ...