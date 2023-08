Picchia la compagna che è in gravidanza | arrestato

(Di giovedì 17 agosto 2023) Secondo l'accusa, avrebbeto la sua, in stato di, e per questo un uomo di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è statodai carabinieri. I sanitari del ...

Secondo l'accusa, avrebbe picchiato la sua, in stato di gravidanza, e per questo un uomo di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è stato arrestato dai carabinieri. I sanitari del 118, durante la notte, sono intervenuti in ...L'uomo risulta già noto alle forze dell'ordine, così come la. Christian Diémoz La cronaca non dorme mai. Cerco di tenerlo a mente e l'insonnia atavica è preziosa alleata. Classe 1973, a ...Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito di attività investigativa svolta a carico di un 31enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto ed ...

Picchia la compagna e la insegue in strada, arrestato RaiNews

BENEVENTO, 17 AGO - Secondo l'accusa, avrebbe picchiato la sua compagna, in stato di gravidanza, e per questo un uomo di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è stato arrestato dai ...Un 43enne ruba la borsa alla donna in via della Nave e scappa: gli agenti lo rintracciano e lo arrestano. Dovrà presentarsi in commissariato ...