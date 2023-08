Piazza Affari apre in ribasso | Ftse Mib - 0 | 40%

Avvio di seduta negativo per: l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,43%, l'Ftse All share un ribasso dello 0,42%. .Igeamed , società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare, ha lasciatonella giornata odierna , meno di tre anni dopo la quotazione sulla Borsa Italiana. Il delisting odierno segue la delibera dell'assemblea degli azionisti dello scorso 4 agosto, che ha ...Avvio di seduta in ribasso per, con l'Ftse Mib che cede lo 0,40%, a 28.056 punti. 17 agosto 2023

Banche, piazza Affari crede nelle modifiche alla tassa sugli extra profitti Il Sole 24 ORE

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,43%, l'Ftse All share un ribasso dello 0,42%. (ANSA). (ANSA) ...Roma, 17 ago. (askanews) - Avvio di seduta in ribasso per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che cede lo 0,40%, a 28.056 punti.