Piano di Sorrento Napoli | donna uccisa a coltellate | il corpo nel bagagliaio di un’auto

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Stavamo già in garage per controllare i lavori in corso nel palazzo quando abbiamo sentito delle urla strazianti, abbiamo pensato a un litigio, poi le urla sono diventate ancora più strazianti e a quel punto abbiamo deciso di andare a vedere. La scena di fronte alla quale ci siamo trovati era terribile”. E’ quanto racconta una condomina del complesso di palazzine dididove è stato ritrovato il cadavere di unanon ancora identificata all’interno deldi. La vettura era parcheggiata in un’area condominiale in via San Massimo. Secondo alcuni testimoni, la vittima è stata accoltellata da un uomo vestito di nero mentre stava aprendo il portellone dell’auto: dopo l’omicidio, ilsarebbe finito nele l’uomo è stato ...