Piano di Sorrento Napoli | donna uccisa a coltellate | il corpo nel bagagliaio di un' auto | un uomo fugge in scooter

...il racconto reso da alcuni testimoni riguardo la donna non ancora identificata ritrovata senza vita all'interno del bagagliaio di un'auto parcheggiata in un'area condominiale adi, ...Il fatto si è verificato in via San Massimo, una zona di case popolari, poco lontano dal centro didi. La zona è attualmente tutta transennata. Il corpo, spiegano i carabinieri, non è ...Leggi Anche Troina (Enna), donna uccisa in strada: arrestato l'ex marito - La vittima aveva denunciato il coniuge L'omicidio in una zona di case popolari La donna stava prendendo la spesa dal ...

Piano di Sorrento (Napoli), donna uccisa a coltellate e chiusa nel bagagliaio di un'auto TGCOM

I carabinieri sono già sulle tracce del presunto assassino della donna accoltellata e spinta nel bagagliaio della sua auto a Piano di Sorrento. Si tratta ...ROMA – I carabinieri di Sorrento hanno rinvenuto “il cadavere di una donna ancora non identificata compiutamente. Era – spiega una nota dell’Arma – nel bagagliaio di un’auto, parcheggiata in un’area ...