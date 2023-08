Piano di Sorrento Napoli | donna uccisa a coltellate | il corpo nel bagagliaio di un' auto | un uomo fugge in scooter | Aveva denunciato l' ex

Abbiamo a cuore la tua privacydi, situato nella provincia di Napoli, è stato scoperto il cadavere di una donna ancora non identificata all'interno del bagagliaio di un'automobile. L'auto era parcheggiata all'interno ...Iniziano a farsi strada i sospetti sull'ex compagno 50enne della donna trovata morta nel bagagliaio di un'auto adi, in provincia di Napoli. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco dopo mezzogiorno e mezzo di oggi 17 agosto in un'area condominiale in via San Massimo. La vittima non è ancora ...

Donna uccisa e lasciata nel bagagliaio dell'auto a Piano di Sorrento, è stata accoltellata da un uomo poi fuggito in scooter Corriere della Sera

La vittima è stata uccisa mentre stava aprendo il bagagliaio dell'auto per prendere la spesa. I testimoni: 'Abbiamo sentito delle urla strazianti' ...Il fatto si è verificato in via San Massimo, una zona di case popolari, poco lontano dal centro di Piano di Sorrento. Il cofano della macchina era aperto, il corpo della donna era visibile: questo lo ...