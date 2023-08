Piano di Sorrento Napoli | donna uccisa a coltellate | Fermato il presunto assassino | è l' ex compagno che la vittima aveva denunciato per

È quanto racconta una condomina del complesso di palazzine dididove è stato ritrovato il cadavere. 'Abbiamo fatto una corsa - prosegue la donna ricostruendo i momenti successivi - . ...I Carabinieri lo stanno portando in caserma. Il cadavere di una donna è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'automobile adi, nel Napoletano. L'auto era situata in via di San Massimo, nel parcheggio di un'area condominiale. Sul luogo del ritrovamento sono sopraggiunti il magistrato di turno, il medico ...Una donna è stata trovata morta nel bagagliaio di un'auto adiin provincia di Napoli. Fermato il suo ex. Il corpo di Anna Scala, 56 anni, è stato ritrovato nella vettura che era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo, zona ...

E’ stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo indiziato dell’omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento. Si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter c ...Fermato il presunto assassino della 54enne di Vico Equense trovata morta nel bagagliaio di un'auto. L'uomo si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter dopo la tragica aggressione. I militari ...