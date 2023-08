Piano di Sorrento Napoli | donna uccisa a coltellate e chiusa nel bagagliaio di un' auto

Leggi Anche Troina (Enna), donna uccisa in strada: arrestato l'ex marito - La vittima aveva denunciato il coniuge Leggi Anche Cagliari, uccise la fidanzata 16enne: in permesso premio viene fermato ...Il corpo senza vita di una donna è stato trovato all'interno del bagagliaio di un'auto adi, in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino , il corpo presenta diverse ferite da arma da taglio. Il ritrovamento La vettura era parcheggiata in un'area ...l cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto adi, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Indagini in ...

Cadavere di donna nel bagagliaio di un'auto, orrore a Piano di Sorrento Fanpage.it

A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominia ...Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Sorrento e al momento non è esclusa alcuna pista. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12.30 in un'area condominiale in via San Massimo ...