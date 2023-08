Piano di Sorrento | donna accoltellata e lasciata nel bagagliaio dell’auto

Donna trovata morta nel bagagliaio di un'auto adiin provincia di Napoli. Il cadavere di Anna Scala, 56 anni, è stato ritrovato nella vettura che era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo, zona popolare non lontana ...Si chiamava Anna Scala ed aveva 56 anni la donna uccisa oggi adi, ennesima vittima di un femminicidio. Era originaria della vicina Vico Equense. I Carabinieri hanno ufficializzato il nome della vittima.Abbiamo a cuore la tua privacy

Donna uccisa e lasciata nel bagagliaio dell'auto a Piano di Sorrento, è stata accoltellata da un uomo poi fuggito in scooter Corriere

Il cadavere di una donna, Anna Scala, 56 anni, è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul corpo ...A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere della 56enne Anna Scala è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San ...