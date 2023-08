(Di giovedì 17 agosto 2023) Milano, 17 ago. - Far tornare indietro il tempo, riavvolgendo il nastro delche. A 70 anni tornare lucidi come a 30 - 40. Un sogno che potrebbe trovare un alleato più vicino di ...

PF4 elisir nel sangue, può 'ringiovanire' cervello che invecchia Adnkronos

Milano, 17 ago. (Adnkronos Salute) – Far tornare indietro il tempo, riavvolgendo il nastro del cervello che invecchia. A 70 anni tornare lucidi come a 30-40. Un sogno che potrebbe trovare un alleato p ...E' chiave successo esercizio fisico, plasma giovane e ormone longevità, testato su topi anziani 'come se a 70 anni avessero mente da 40enni' ...