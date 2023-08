Pesto di aglio ursino | una ricetta chic!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tra le tante variazioni a tema, ildiè forse il mio preferito perché insolito, profumatissimo e davvero benefico. Da bambina andavo a raccoglierlo nei boschi sopra a casa mia, poco prima della sua fioritura. Mia nonna diceva che quello era il momento migliore perché sprigionava un aroma inconfondibile. Prendevamo le nostre ceste di vimini e con un falcetto apposito, tagliavamo gli steli cercando di nuocere il meno possibile alla pianta. Lei mi assicurava che era in grado di guarire velocemente, è un’erba aromatica molto robusta e in grado di riprodursi rapidamente, invadendo anche gli spazi non suoi, ma è talmente benefica che si fa perdonare! Una volta casa, le lavavamo benissimo e poi ci mettevamo al lavoro. Anche oggi non è difficile trovare questi cespugli odorosi nel sottobosco, solitamente all’ombra e in zone ...