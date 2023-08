Perché l' ItalVolley tiene in panchina la stella Egonu

(Di giovedì 17 agosto 2023) L a notte del 15 agosto 2023 entrerà nella storia della pallavolo europea, se non addirittura mondiale, per lo spettacolo offerto dall'Arena di Verona e dalle azzurre nel debutto continentale. Una ...

L a notte del 15 agosto 2023 entrerà nella storia della pallavolo europea, se non addirittura mondiale, per lo spettacolo offerto dall'Arena di Verona e dalle azzurre nel debutto continentale. Una ...L'femminile è arrivata a Monza, dove venerdì 18 e sabato 19 agosto sfideranno Svizzera e ... - ha dichiarato la schiacciatrice Alice Degradi , autore di 10 punti all'esordio -qui a ...Attimi di apprensione per Paola Egonu , dopo la vittoria dell'per 3 - 0 contro la Romania all'Arena di Verona nella gara inaugurale agli Europei di ...e questa è la cosa importantela ...