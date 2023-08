Pensioni | come cambiare modalità e coordinate di pagamento

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Una delle attività, se non la principale, dell’Inps è quella di corrispondere lea coloro che, raggiunti determinati requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, percepiscono il trattamentostico.L’Istituto si preoccupa infatti di garantire una serie di prestazioni economiche ai soggetti assicurati che, a causa di eventiinvalidità, vecchiaia e superstiti, non possono svolgere l’attività lavorativa e si trovano, di conseguenza, in una situazione di bisogno economico.Nei confronti dei pensionati è l’Inps stessa ad effettuare ilmensile della pensione, utilizzando lediscelte dal pensionato stesso in sede di accesso alla prestazione. Il beneficiario ha tuttavia la possibilità, avvalendosi dei servizi telematici ...