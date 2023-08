Pensioni 2023 | l’ostacolo per Quota 41 | OD | Quota 103 sono o no le risorse?

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un articolo in cui riportavamo le dichiarazioni della Professoressa Elsa Fornero circa l’importanza di tutelare le nuove generazioni, puntando su investimenti sul lavoro e sulla ricerca, valutando anche uscite, per quanti vogliono accedere alla queiscenza, col contributivo per consentire l’equilibrio del sistema previdenziale, che essendo a ripartizione rischia di non reggere a lungo, visto che i giovani faticano ad entrare nel mondo del lavoro. Miaccorta, con non poca amarezza, dai commenti sul portale, che molti nemmeno hanno letto la notizia, perché sifermati al nome ‘Fornero’ e hanno preferito insultare. Mi preme dire che si può sempre essere concordi o contrari ad un pensiero e ad una proposta, ma che per poter commentare quantomeno bisognerebbe andare alla notizia e non fermarsi al nome di chi ...