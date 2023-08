Pavard-Inter | c’è l’offerta! Il francese ha parlato col Bayern Monaco

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’si muove per Benjamindel. I nerazzurri hanno inviato una prima proposta al club bavarese. Ilha già deciso SVILUPPI ? L’fa sul serio per, difensoredel. Come riferiscono i colleghi della Bild, i nerazzurri hanno già inviato una prima offerta da 25 milioni di euro al club tedesco. Proposta già rifiutata. I bavaresi ne richiedono 35/40. Intanto, lo stesso giocatore gioca a favore dell’. Infatti, ha già avvisato Jan-Christian Dreesen, dirigente del, di voler andare via.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Sondaggioper, mentre l'affare Gabri Veiga per il Napoli non è ancora del tutto definito. Di seguito, le dieci principali notizie di giornata. 1 " Domenico Berardi Resta ancora un po' di ...L'potrebbe reinvestire il tesoretto del mancato arrivo di Samardzic per portarealla corte di InzaghiÈ Benjaminil nome più caldo per rinforzare la difesa dell'. Il club nerazzurro è tornato con prepotenza sul difensore francese, in scadenza di contratto tra un anno con il Bayern Monaco.(...suL'si sta guardando intorno per cercare di chiudere la sessione di calciomercato con un colpo di spessore che possa alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi .

Dalla Francia: Inter, ritorno di fiamma per Pavard. United terzo incomodo. E Tuchel fa melina... La Gazzetta dello Sport

Pavard è vincolato al Bayern Monaco da un contratto fino al 2024 ma non ha intenzione di rinnovare: l'Inter ci prova ...sfruttando anche gli ottimi uffici con il Bayern Monaco considerando anche il recente arrivo tra i pali di Sommer. I campioni di Germania valutano tra i 15 e i 20 milioni di euro Pavard, nel mirino ...