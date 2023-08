(Di giovedì 17 agosto 2023) Benjamintorna nell’occhio attento della dirigenza. I nerazzurri vogliono chiudere per un difensore di livello internazionale, il giocatore del Bayern Monaco è il profilo perfetto. PERFETTO – Benjaminsarebbe l’acquisto ideale per migliorare la difesa e dare ciò che merita a Simone Inzaghi. Il calciatore vuole lasciare il Bayern Monaco e ha il contratto in scadenza nel 2024. L’Inter mette inpropriail francese, èunaa breve per iniziare i colloqui con il Bayern Monaco. Il Manchester United si è defilato a causa del problema Harry Maguire, l’Arsenal invece potrebbe inserirsi dopo aver perso Jurrien Timber. fonte: Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Pavard in cima alla lista dell'Inter. Attesa la proposta Inter-News.it

Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano in merito ad un ritorno di fiamma di Marotta e Ausilio per Benjamin Pavard ...Sale il malcontento dopo l’arrivo di Arnautovic e il no a Samardzic. Serve un acquisto di impatto per chiudere un mercato complicato. Il francese in uscita dal Bayern sarebbe l’erede di Skriniar ...