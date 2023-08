Pavard ha detto sì all’Inter! Ma il Bayern Monaco ancora no – SI

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’Inter ha già mosso i primi passi concreti verso Benjamin, tanto da aver già ricevuto l’OK da parte del difensore. Ma con ilc’èdistanza. OSSO DURO –è in uscita dale con un solo anno di contratto a disposizione e l’Inter valuta seriamente l’acquisto, cercando di avvicinarsi il più possibile alle richieste del club tedesco. La dirigenza nerazzurra, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, può avvicinarsi ai 30 milioni, bonus compresi. Ma dovrà prima cercare di convincere i tedeschi, e non sarà affatto semplice. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

Anche Demiral è stata un'idea , ma dopo averdue volte di no all'Arabia Saudita, con l'Inter ... Oggi Demiral è il passato, capiremo se ci saranno le basi affinchépossa invece ...... 'Benji non mi ha comunicato personalmente che vuole andarsene - hal'allenatore Tuchel ... Suè forte l'interesse soprattutto del Manchester United, che però al momento è bloccato dalla ..., infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sembrano ... Per cautelarsi il Real ha anche prelevato in prestito Kepa dal Chelsea, ma non èche i ...

L'Inter vuole rinforzare la difesa e per farlo è disposta a investire i soldi di attivo finora ricavati dal mercato. Attivo che attualmente si attesta intorno ai 20 milioni di euro e che potrebbe ulte ...Tra le tante notizie di mercato che stanno rimbalzando in orbita Inter, in queste ultime ore ne è spuntata anche una veramente molto pesante ...