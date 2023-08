Pavard è un nuovo obbiettivo dell’Inter

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’Inter torna alla carica in questo calciomercato e Marotta è pronto a bussare alla porta del Bayern Monaco per:. In serata sono arrivate delle novità importanti su come si muoveranno i nerazzurri. Inter, contatti in corso perL’Inter sta muovendo i primi passi per Benjamin, terzino adesso in forza al Bayern Monaco. Il francese sembra non essere più a suo agio a Monaco e potrebbe veramente lasciarsi ammaliare dalla possibilità di giocare a Milano. E poi non per un club qualsiasi, ma per i vice-campioni d’Europa. Al momento i nerazzurri, secondo Gianluca Di Marzio, sono pronti a offrire 25 milioni di euro. Un’offerta molto importante, ma che ancora non soddisfa i bavaresi. Infatti la richiesta è di almeno 30 o 35 milioni per il terzino francese. Inzaghi è convinto di poter lavorare bene con ...

No da parte dei tedeschi, che per lasciar partirechiedono una cifra di poco superiore ai 30.volto anche per il Cagliari: ufficiale Prati. Cogliamo l'occasione per ripassare tutti gli ...L' Inter prepara ungrande colpo. Da qualche tempo nel mirino dei dirigenti nerazzurri c'èdel Bayern Monaco . Ma dopo il caso Sommer, la strada per la trattativa potrebbe farsi in salita. Infatti a quanto ......fondamentali per mettere in piedi unaffare. Con la trattativa naufragata per Samardzic, l'Inter sta valutando di indirizzare la propria forza economica in altre direzioni. L'ipotesi...

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti dalla Germania sul fronte Pavard. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg (che da tempo segue le vicende ...L’Inter ha deciso di puntare forte su Benjamin Pavard e dopo le indiscrezioni delle ultime ore ... per completare il reparto difensivo dell’Inter, in grado di dare un nuovo slancio anche in termini di ...