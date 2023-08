La7.it - Un forte terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito Bogotà, capitale della. Gli edifici hanno tremato, sono suonate le sirene e migliaia di persone, alcune in preda al panico, sono ...L'Ecuador si appresta a vivere l'ultima settimana di campagna elettorale nellae in stato d'emergenza, dopo l'assassinio, il 9 agosto scorso, del candidato alla presidenza (...prodotta in'Sono ine ho visto solo ieri sera questo video. Non ci potevo credere. Non potevo credere ... Voi applaudite pure, ma a me quell'uomo con la calma feroce del rettile fa piùdelle corna'.

Paura in Colombia, un terremoto di magnitudo 6.1 scuote Bogotà TGLA7

Un forte terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito Bogotà, capitale della Colombia. Gli edifici hanno tremato, sono suonate le sirene e migliaia di persone, alcune in preda al panico, sono subito uscite ...