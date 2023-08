Patrizia Nettis | il suicidio diventa un giallo | il mistero del pc e l’indagato

È mistero sul pc scomparso di, la giornalista di 41 anni trovata morta impiccata il 29 giugno nella sua casa a Fasano. Per gli inquirenti non ci sarebbe alcun dubbio che la 41enne si ...è stata ritrovata nella sua abitazione di Fasano, in provincia di Brindisi, lo scorso 29 giugno, morta impiccata. Gli investigatori non sembrano avere dubbi si sia trattato di suicidio,...Gli inquirenti lo ritengono elemento essenziale nell'inchiesta. Il computer diperò è scomparso, secondo quanto diffuso dal Fatto quotidiano. La procura di Brindisi ha aperto l'inchiesta iscrivendo un uomo nel registro degli indagati con l'ipotesi di istigazione ...

In attesa che i pm brindisini decidano sulla riesumazione e sull'eventuale esame autoptico sul corpo della 41enne giornalista Patrizia Nettis, trovata impiccata nella sua abitazione di Fasano lo ...