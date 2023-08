“Pasta da 1 euro per risparmiare” In vacanza in Sardegna col fidanzato ricco | lo svergogna così

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Milionario preparaa 1per. È questa l’accusa, se proprio questo potrebbe essere il termine giusto, di una ragazza proveniente dalla Repubblica Ceca. Parliamo della bellissima Stasya Brykalova, una ragazza che lavora (sembra, ndr) nel marketing e che sui social ha scritto questa cosa in relazione al suo ragazzo. “Ha un milione sul conto corrente, cinque appartamenti a Roma, due case in, ma si prepara lada 1pera pranzo”, dice la ragazza probabilmente con ironia. La donna, c’è da dirlo, non ha un tenore di vita basso. Sui social la si vede in continui viaggi in Costa Azzurra, Amsterdam, Malta e tante altre mete costose. Eppure, questo video è stata registrato in Italia, precisamente in Costa Smeralda, ...