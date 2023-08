Passoscuro Sgomberate tende | roulotte e camper | pioggia di multe in spiaggia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 17 agosto 2023) Fiumicino – “E’ importante che l’Amministrazione sia presente sul territorio e lavori per garantire l’ordine e la sicurezza nelle aree pubbliche. Ieri 16 agosto si sono svolte le operazioni di sgombero delle tendopoli e dei bivacchi sulladie sono stati allontanati e multatein zone non autorizzate”. Lo fa sapere, in una nota, la vicesindaca di Fiumicino, Giovanna Onorati, che aggiunge: “Speriamo che queste azioni contribuiscano a migliorare il nostro litorale che durante il periodo di ferragosto, in particolare, viene preso d’assalto dai turisti”. “Non mancherà la presenza delle nostre pattuglie nelle località di, Fregene, Maccarese, Focene e Fiumicino con personale dedicato al controllo del territorio e delle attività recettive, nel rispetto del ...