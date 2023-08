Paradosso green | l’ambientalista Gualtieri abbatte i pini di Roma

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Certo che le amministrazioni di sinistra sono tutte così tantoe poi sono le prime con la motosega in mano. E che il New York Times si occupi deidi, la dice lunga. Quei famosia ombrello, caratteristici della capitale, stanno scomparendo. L’articolo apparso sul quotidiano online è del 13 agosto scorso ed è stato redatto da Elisabetta Povoledo. “Gli iconicia ombrello diminacciati dai parassiti e dall’ascia”, recita il titolo. E poi ancora: “Mentre un insetto invasivo ha la responsabilità di aver messo in pericolo un amato simbolo di, i critici puntano il dito anche contro l’amministrazione comunale”. Noi, abbiamo tentato di capirci qualcosa di più. Ci siamo messi in contatto con Jacopa Stinchelli, attivista in difesa dei ...