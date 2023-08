(Di giovedì 17 agosto 2023) La farsa dei calciatori che fanno professioni di fede per la squadra in cui giocano e poi l'anno dopo volano come mercenari da chi gli offre ingaggi da nababbi sta diventando un'insopportabile presa in giro. Non fatelo più

Questa è stata infatti l'estate d'oro dell'Saudita , campionato che fino ad un mese fa ... la squadra deidel Qatar, per finire nelle mani dei sauditi dell'Al Hilal a queste condizioni:...Al via venerdì 11, a 40 gradi all'ombra, il campionato dei: il torneo di calcio dellaSaudita . Un campionato costruito con 18 miliardi di investimenti e stelle strappate all'Europa a suon di petrodollari. Ad esempio, per Ronaldo il club ...Passando ad analizzare la classifica dei giocatori più pagati al mondo, il "tour" dei... dell'accordo con il Manchester United, CR7 in terra d', con la maglia dell'Al - Nassr , ...

Paperoni d'Arabia, almeno non baciate più la maglia (di M. Brambilla) L'HuffPost

La farsa dei calciatori che fanno professioni di fede per la squadra in cui giocano e poi l'anno dopo volano come mercenari da chi gli offre ingaggi da ...In Italia c’è chi sta pensando veramente di declinare la super offerta dall’Arabia Saudita preferendo di restare (e vincere) in Serie A.