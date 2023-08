Paolini-Rybakina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

(Di giovedì 17 agosto 2023) Jasmineaffronterà Elenaal terzo turno del WTA 1000 di, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Un gran periodo per la nostra Jasmine, che ottiene per la seconda settimana consecutiva l’accesso agli ottavi di finale di un torneo 1000. Se a Montreal il traguardo era stato raggiunto anche con un po’ di fortuna grazie al ritiro di Keys al secondo turno, qui in Ohio tra qualificazioni e main draw sono già quattro i successi di fila ottenuti dall’allieva di Renzo Furlan. Ora dovrà vedersela contro la numero quattro del mondo, che è riuscita in rimonta ad avere la meglio su Ostapenko. La kazaka è avanti uno a zero nei precedenti, avendo vinto sul rosso di Roma pochi mesi fa. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

La 27enne toscana affronterà ora la n.4 al mondoAltra vittoria netta perche non lascia scampo a Cristina Bucsa. Rimasta sola a rappresentare l'Italia al Western & Southern Open, Jasmine ora sfiderà Elena[Q] J.b. C. Bucsa 6 - 1 6 - 3 Continua il percorso netto di Jasminea Cincinnati . L'azzurra accede agli ottavi senza aver mai perso un set: partendo dalle qualificazioni e ...non trema e si guadagna gli ottavi: affronterà. [10] M. Vondrousova b. A. Potapova 6 - 4 6 - 2 Un attimo di apprensione nel primo set in cui è finita sotto 4 - 2, poi Marketa ...

Tennis | WTA | Giornata piuttosto piena di avvenimenti di mercoledì, al WTA 1000 di Cincinnati, dove tutte le big sono scese in campo raggruppate nei rispettivi secondi ...in Ohio (USA), ha premiato l’azzurra Jasmine Paolini, che ha schiantato l’iberica Cristina Bucsa per 6-1 6-3 in un’ora e sei minuti di gioco e si è regalata un posto agli ottavi di finale, dove ...