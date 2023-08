Paola Egonu in panchina dopo il malore | il ct Mazzanti | “Sa cosa mi aspetto da lei”

... prende di mira gli omosessuali, attacca femminismo, l'ambientalismo i clandestini e svariate altre 'categorie' e persone (tra cui la pallavolista italiana). Vannacci, nel libro scrive ...... 'Ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Enea, Romolo, Giulio Cesare (...), Mazzini e Garibaldi', a differenza dei vucumprà che 'vendono ciarpame' e 'Enogu italiana di ...Vengono perfino fatti dei nomi, come la pallavolista azzurra, campionessa in Europa e nel mondo: 'Italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'...

Volley, Mazzanti: "Egonu in panchina Ci siamo parlati, sa cosa voglio da lei" Sky Sport

A far discutere, però, è stata la panchina di Paola Egonu, stella della squadra, che nei giorni scorsi aveva accusato un malore. Il ct Davide Mazzanti, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato la sua ...ROMA – L’Esercito prende le distanze dai contenuti del libro autoprodotto dal Generale di Divisione Roberto Vannacci. L’uomo, 55 anni, in passato a capo della Folgore, è autore di un discutibile libro ...